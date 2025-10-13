Sean Penn genç sevgilisi Valeria Nicov ile kırmızı halıda

Oscar'lı Hollwood yıldızı Sean Penn, Fransa'nın Lyon kentinde düzenlenen 17. Lumière Film Festivali açılış törenine kız arkadaşıyla birlikte katıldı. 65 yaşındaki ABD'li oyuncu, 30 yaşındaki Moldovalı oyuncu sevgilisi Valeria Nicov ile kırmızı halıda el ele yürüdü.

Nicov'un gece mavisi ve derin yaka dekolteli bir elbiseyle katıldığı gecede, Penn ile boy uyumunu bozmamak için düz ayakkabı tercih etmesi dikkat çekti.

Moldova'nın başkenti Kişinev'de büyüyen ve daha sonra Fransa'ya taşınan Valeria Nicov, Lily Collins ile birlikte 'Emily In Paris' dizisinde rol aldı.

Sean Penn ile Valeria Nicov, mayıs ayında Cannes Film Festivali'ne de birlikte katılmıştı.

Nicov ile Sean Penn'in ilişkisi, ünlü aktörün üçüncü ve son eşi 32 yaşındaki Leila George'dan ayrılmasından üç yıl sonra başladı. Penn ile George'un evliliği sadece 15 ay sürmüştü.

Penn, bekâr olmaktan her gün heyecan duyduğunu ve yalnızca özgür olmasını sağlayacak türden bir romantizm istediğini söyledikten sadece birkaç ay sonra yeni ilişkisiyle kamuoyu karşısına çıkmış oldu.

Sean Penn'in son eşi Leila George

Penn, New York Times'a verdiği demeçte, "Sadece özgürüm. Bir ilişkim olacaksa, yine de özgür olacağım ve acı çekmeyeceğim. Bir daha ilişki yüzünden kalbimin kırılacağını hissetmiyorum" demişti.

Madonna-Sean Penn evliliği üç yıl sürdü

Sean Penn'in pop efsanesi Madonna ile ilk evliliği, üç yıl sürdü. Çift, 1989'da boşandı. Fırtınalı bir aşk yaşamalarına rağmen, ayrıldıktan sonra arkadaş oldular.

Ünlü oyuncu daha sonra meslektaşı Robin Wright ile evlendi ve 33 yaşında olan kızı Dylan ve 30 yaşındaki oğlu Hopper, bu evlilikten dünyaya geldi.

Sean Penn ile Robin Wright'ın iki çocuğu var

Penn, ikinci eşi Robin Wright ile 1996'da evlilik yemini etti. Çift, 20 yıllık aşkları 2010'da tamamen sona ermeden önce defalarca ayrılıp barıştı.

Sean Penn, 2013-2016 yılları arasında Oscar'lı yıldız Charlize Theron ile aşk yaşadı.

Charlize Theron ile Sean Penn aşkı üç yıl sürdü

Sean Penn, Vincent D'Onofrio ve Greta Scacchi'nin kızı olan, ayrı yaşadığı eşi Leila George ile henüz boşanma davası sonuçlanmadan, hâlâ çok aşık olduğunu söylemişti. Evliliği mahvettiğini itiraf ederek, "Teknik olarak bir yıl evli kaldık, ama beş yıl boyunca çok ihmalkâr bir adam oldum" demişti.