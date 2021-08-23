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Sean Penn: Aşısız olmak birinin yüzüne silah doğrultmak gibi! - Magazin haberleri

Sean Penn: Aşısız olmak birinin yüzüne silah doğrultmak gibi!

Ünlü aktör Sean Penn, Covid-19 aşısı olmayanların, insanların yüzüne silah doğrultmuş gibi olduklarını söyledi. Penn ayrıca, "Aşı, gece arabanın farlarını yakmak gibi zorunlu olmalı" dedi

23.08.2021 - 09:51 | Güncelleme: DÜNYADAN

  • Oscarlı oyuncu Sean Penn, koronavirüs aşısının zorunlu olması gerektiğini tekrar dile getirdi. Yeni filmi Flag Day'in tanıtımı için konuşan 61 yaşındaki Penn, aşı konusuna da değindi.

  • Penn, insanların aşı olmaya zorlanması gerektiği konusundaki tavrını sürdürdü. Penn, "Bence, insanlar aşısız olduklarında birinin yüzüne silah doğrultmuş gibi oluyor" dedi.

  • DİZİ SETİNE DÖNMEYİ REDDETTİ

    Yakın zamanda, tüm oyuncu kadrosu ve ekibi aşılanana kadar yeni dizisi Gaslit'in setine dönmeyi reddeden Penn, herkese aşı yaptırma çağrısı yaptı. Şu anda yalnızca dizinin kadrosuyla kişisel olarak etkileşime giren ekip üyelerine aşıyı zorunlu hale getirdiklerini söyleyen Penn, "Bir grubun önemsenip diğerinin önemsenmediği bir durumda suç ortağı olmak istemediğimi hissettim" dedi.

  • "Herkesin aşı olması gerektiğine inanıyorum" diyen iki Oscar ödüllü aktör, "Aşı, gece arabanın farlarını yakmak gibi zorunlu olmalı" diye konuştu.

  • HAİTİ'YE AŞI DAĞITIYOR

    Penn'in kurduğu afet yardım kuruluşu CORE, Amerika Birleşik Devletleri genelinde test ve aşıları yaygınlaştırmak için işletmeler ve yerel yönetimlerle ortaklık kurdu. Penn, CORE'un şu anda, yıkıcı bir depremden etkilenen Haiti'de ücretsiz aşı dağıttığını söyledi.

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