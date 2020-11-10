Hayatının son dönemini Bahamalar'da geçiren Sean Connery'nin eşi, “Küllerinin hem Bahamalar'a, hem de doğduğu ülkeye serpilmesini istedi" dedi.

Roquebrune, "Onun için İskoçya'da bir anma töreni düzenleyeceğiz, bu bizim umudumuz ancak bunun tam olarak ne zaman olacağını söyleyemiyoruz" şeklinde konuştu.