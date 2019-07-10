Sea Watch - Yazar Mario Vargas Llosa: Göçmenleri kurtaran Kaptan Carola Rackete'ye Nobel Barış Ödülü verilsin

Carola Rackete

Nobel ödüllü Perulu yazar Mario Vargas Llosa, Akdeniz'de kurtardığı göçmenleri İtalya'nın yasağını delerek Avrupa kıyılarına ulaştıran Sea Watch yardım gemisi kaptanı Carola Rackete'ye Nobel Barış Ödülü verilmesi çağrısı yaptı.

Vargas Llosa'nın ilk olarak İspanyol El Pais gazetesinde yer alan yazısı bugün İtalya'da La Repubblica gazetesi tarafından yayımlandı.

La Repubblica'nın baş sayfadan "Cesaret kaptanına Nobel verilmesini istiyorum" başlığıyla yer verdiği yazıda Vargas Llosa şu ifadeleri kullandı:

"(İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı) Matteo Salvini'nin yürürlüğe soktuğu yasa örneğinde olduğu gibi yasalar mantık ve insanlık dışı ise, Carola Rackete'nin yaptığı gibi bunlara uymamak ahlaki bir görevdir. Ya ne yapmalıydı? Denizden kurtarılan ve 17 gün boyunca sürüklendikten sonra fiziksel koşulları çok güvensiz hale gelen, bazıları hayati risk taşıyan o zavallı göçmenleri ölüme mi terk etmeliydi?"

Salvini'nin inisiyatifiyle hazırlanan ve Akdeniz'de arama-kurtarma faaliyeti yürüten sivil toplum kuruluşlarının gemilerine İtalyan limanlarını kapatan "güvenlik kararnamesine" atıfta bulunan Vargas Llosa, bu yasal düzenlemeyi "aptal ve zalim bir yasa" diye eleştirdi.

Göç karşıtlığını öncelikli politikası haline getiren aşırı sağcı Lig lideri Salvini içinse şu ifadeleri kullandı:

"Lig ve lideri Matteo Salvini, demokratik ve özgürlükçü Batı'nın en iyi geleneklerinin tam zıtlarından birini temsil ediyor."

Vargas Llosa, "Göçmenleri suçladıkları vahşi ve barbar davranışları esas Salvini ve takipçileri sergiliyor" dedi.

Dünya Savaşları hatırlatması

Göç konusunda artan önyargıların tehlikeli bir ırkçılığı beslediğini yazan Vargas Llosa, Avrupa genelinde milliyetçiliğin yeniden canlanmasının da "özgürlükler kültürünün en verimli projesi" olan Avrupa Birliği'ne en büyük tehdidi oluşturduğunu belirtti. Llosa, "Matteo Salvini ve dostlarının neo-faşizmi galip gelirse" Avrupa ülkelerini "üzücü bir geleceğin bekleyeceğini" savundu.

"Son iki Dünya Savaşı'nda yaşanan milyonlarca can kaybının milliyetçiliğin eseri olduğunu tekrar tekrar hatırlamak gerekiyor" diyen Vargas Llosa şöyle devam etti:

"Günümüzün Matteo Salvinileri ile yüzleşirken, bunların Batı tarihini kan ve cesetlerle dolduran gerici geleneğin bir devamından başka bir şey olmadıkları inancıyla hareket etmeliyiz…"

Sea Watch gemisindeki göçmenler

'Cesur ve haysiyetli duruş'

31 yaşındaki Alman Kaptan Rackete'yi ise "cesur ve haysiyetli duruşu" nedeniyle öven Vargas Llosa, Rackete'nin İtalya'daki yargılanma sürecinin yakından takip edilmesi çağrısı yaptı.

Kaptan Rackete, geçen ay İtalyan makamlarının talimatlarına karşı gelerek izinsiz olarak İtalyan Lampedusa Limanı'na yanaştığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

16 gün boyunca güvenli bir liman açılmasını bekleyen Rackete, bu sürenin sonunda gemideki koşulların acil durum teşkil etmesi nedeniyle izinsiz de olsa limana yanaşma kararı aldığını açıklamıştı.

Rackete, limana girmesini engellemeye çalışan bir İtalyan polis teknesine direndiği gerekçesiyle gözaltına alınmış ancak daha sonra çıkarıldığı mahkemede bu direnişi "hayat kurtarmak adına" gösterdiği gerekçesiyle serbest bırakılmıştı.

Kaptan Rackete hakkında yasa dışı göçe yardım ettiği iddiasıyla açılan soruşturma ise devam ediyor. Rackete'nin 18 Temmuz'da bu suçlamayla ilgili olarak ifade vermesi bekleniyor.

Vargas Llosa, "Carola Rackete'nin yargılanma sürecini dikkatle takip etmeliyiz" diyerek yazsını şu sözlerle sonlandırdı:

"Hakimlerin, bugün Salvini ve Lig tarafından ayaklar altına alınan İtalya'nın onurunu ve iyi geleneklerini kurtarmalarını talep etmeliyiz. Eminim, vakti geldiğinde bu genç kaptana Nobel Barış Ödülü verilmesini isteyen tek kişi ben olmayacağım."