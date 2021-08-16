Scott Morrison'dan Afganistan açıklaması

Başbakan Morrison, ABC News Breakfast programına Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesiyle ilgili açıklamada bulundu.
Bölgedeki gelişmeleri müttefikleriyle yakından takip ettiklerini ve Avustralya'nın Afganistan'daki 20 yıllık varlığının boşa gitmediğini kaydeden Morrison, "Üniformamızla hayatını kaybeden hiçbir Avustralyalı asla boş yere ölmedi." ifadesini kullandı.
AVUSTRALYA'NIN AFGANİSTAN'DAKİ 20 YILLIK VARLIĞI
Avustralya'nın Afganistan'da özgürlük için bulunduğunu aktaran Morrison, "Özgürlük her zaman buna değer, onun için savaşmak, sonuç ne olursa olsun. Ama daha da önemlisi, oraya gitmemizin nedeni Usame Bin Ladin'in izini sürmek ve El Kaide'nin Afganistan dışında bir operasyon üssü olmasını engellemekti." şeklinde konuştu.
Avustralya için çalışan Afganların tahliye çalışmalarını sündürdüklerini ancak operasyonun güvenliği açısından detay veremeyeceğini dile getiren Morrison "Bunun için istikrarlı, hızlı ve dikkatli şekilde çalışıyoruz ve bu çok önemli görevde ilerlemeye devam edeceğiz." dedi.
Afganistan'daki büyükelçiliğini mayısta kapatan Avustralya, 11 Temmuz'da ülkedeki askerlerini tamamen geri çektiğini duyurmuştu.
Avustralya, nisandan bu yana kendileri için çalışan 430 Afgan'ı aileleriyle tahliye etmişti.
Avustralya, Afganistan'daki Taliban ve terörist gruplara karşı ABD ve NATO liderliğindeki operasyonların bir parçası olarak, son 20 yılda bölgeye 39 bin asker konuşlandırmıştı. Bu, ülkeye milyarlarca dolara mal olmuş ve 41 Avustralya askerinin ölümüyle sonuçlanmıştı.
TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ
ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.
Anlaşma yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban militanlarının, Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair bir hüküm getirmedi.
Afgan hükûmetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerini hızla ele geçirdi.
Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, kenar mahallelere girmeye başlarken hükûmet yönetimi ve başkenti ''barışçıl şekilde devir'' çağrıları yaptı.
Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükûmet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban kenti tümüyle kontrolüne almaya başladı.
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