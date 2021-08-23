Avustralya'nın Covid-19 politikasında değişim

AA

Başbakan Morrison, başkent Canberra’da düzenlediği basın toplantısında, ülkesinde Covid-19’a karşı verilen mücadele, aşı çalışmaları, tam kapanma uygulamaları ve yasakların son erdirilmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Ülkenin iki büyük eyaleti Yeni Güney Galler (NSW) ve Victoria’nın yanı sıra Başkent Bölgesi’nde (ACT) artış gösteren Covid-19 vakalarından dolayı uygulanan tam kapanmalarla ülke nüfusunun yarısından fazlasının dışarı çıkmadığını belirten Morrison, aşılanma istenilen rakamlara ulaştığında ülkedeki yasakların sona ermesi gerektiğini söyledi.

Eyalet başbakanlarıyla geçen aylarda yapılan ulusal kabine toplantılarında, aşıya uygun olan nüfusun yüzde 70 ila 80’inin aşılanmasının ardından ülkenin yeniden açılması konusunda mutabık kaldıklarını ancak son günlerde bazı eyalet liderlerinin farklı söylemlerde bulunmaya başladığını hatırlatan Morrison, varılan mutabakata sadık kalınmasını istedi.

Delta varyantının etkisindeki eyaletlerde vaka sayısının daha da artabileceğini söyleyen Morrison, ‘‘Diğer bulaşıcı hastalıklarla yaşadığımız gibi bu virüsle de birlikte yaşayacağız. Zihniyetimizi değiştirmeliyiz. Aşı istenilen oranda yapıldığında sorun vakalar olmayacak, ciddi hastalıklar, hastaneye yatışlar, yoğun bakım ünitelerindekiler olacak. Bu koşullara yanıt verme yeteneğimiz önemli, hedefimiz bu olacak." ifadelerini kullandı.

AVUSTRALYA'DA 906 VAKA KAYDEDİLDİ, 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Delta varyantının en fazla can kaybı ve vaka sayısına neden olduğu NSW’de son 24 saatte 818 kişiye Covid-19 teşhisi konulurken, 3 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı.

Son aylarda can kaybı yaşanmayan Victoria eyaletinde 71, ACT’de 16 ve Queensland eyaletinde 1 kişi Covid-19’a yakalandı.

NSW, Victoria ve ACT’de artan vakaların önüne geçilmesi amacıyla tam kapanma uygulanıyor.

Avustralya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19'un ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana ülke genelinde virüse yakalanan 44 bin 904 kişiden 984’ü hayatını kaybetti.

12 bin 633 aktif vakadan 113'ü yoğun bakımda olmak üzere 635'inin tedavileri devam ediyor.

YENİ ZELANDA'DA 35 YENİ COVID -19 VAKASI KAYDEDİLDİ

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tam kapanmanın yürürlükte olduğu Yeni Zelanda’da son 24 saatte 35 kişi daha Covid-19’a yakalandı.

Aktif vaka sayısının 154’e yükseldiği ülkede, virüse yakalanan toplam 3 bin 54 kişiden 26’sı hayatını kaybetti.

YENİ ZELANDA'DA KISITLAMALAR UZATILDI

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı uygulanan 4'üncü seviyedeki tam kapanmanın ülke genelinde 27 Ağustos, ülkenin en büyük kenti Auckland'da 31 Ağustos'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Başbakan Ardern, başkent Wellington'da düzenlediği basın toplantısında, Covid-19'a karşı verilen mücadele ve salgına karşı hükümetinin aldığı tedbirlerle ilgili açıklamada bulundu.

Ülkede son 24 saatte 108 bin Kovid-19 testi yapıldığını ve 35 yeni vakanın kaydedildiğini belirten Ardern, halihazırda uygulanan 4'üncü seviye tam kapanmanın ülke genelinde 4 gün, Auckland'a ise bir hafta daha uzatıldığını söyledi.

Ardern, "Delta varyantı oyunun kurallarını değiştirdi ama biz de yaklaşımımızı değiştirdik, alarm seviyemizi sertleştirdik, temas takibimizi genişlettik, daha fazla maske takmamız gerekti ve daha fazla insanı test ediyoruz. Bununla başa çıkmak kesinlikle mümkün." ifadesini kullandı.

Ayrıca Ardern, Sağlık Müsteşarı'nın tavsiyesi üzerine parlamento oturumlarına da bir hafta ara verildiğini aktardı.