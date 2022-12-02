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İstanbul'da scooterların hız sınırı düşürüldü!

Üst üste yaşanan kazalarla gündeme gelen paylaşımlı elektrikli scooterlara ilişkin düzenleme yapıldı. UKOME’de alınan kararla paylaşımlı elektrikli scooterların hız limiti saatte 25 kilometreden 20 kilometreye düşürüldü

Giriş: 02.12.2022 - 07:53 | Güncelleme: ABONE OL
Scooter | İstanbul'da scooterların hız sınırı düşürüldü! - Scooterda hız sınırı ne oldu
İstanbul'da scooterların hız sınırı düşürüldü!
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İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) kasım ayı toplantısı, Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanatı Merkezi’nde yapıldı.

SCOOTERLA İLGİLİ DÜZENLEME YAPILDI

İHA'da yer alan habere göre İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda son zamanlarda yaşanan kazalarla gündeme gelen paylaşımlı elektrikli scooter ilgili düzenlemeye gidildi.

HIZ LİMİTİ 20 KM'YE DÜŞÜRÜLDÜ

Yapılan düzenlemeye göre paylaşımlı elektrikli scooter hız limiti saatte 25 kilometreden 20 kilometreye düşürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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