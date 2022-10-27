Scooter denetiminde, reflektif yelek giymeyenlere ceza yağdı

Fosforlu yelek giymediği için kendisine para cezası uygulayan polis memuruna, "Gündüz görünür olmak için ne yapabilirim?" diye soran Ramazan Ferman isimli scooter sürücüsü, "Yeşil fosforlu yelek giymeniz lazım" karşılığını aldı. Ferman, "Scooter kullanmak için gündüzleri fosforlu yelek giymek gerekiyormuş. Gündüzleri görünebilir olmak lazımmış. Gündüz insanlar görünmüyormuş. Kask da takmak lazımmış. Kask bu arada önemli. Kask konusunda sonuna kadar haklılar. Scooter kullanmak için bunların olmasına gerek var mı, bilmiyorum. Ama ceza yediğime göre demek ki mecburiyeti var" dedi