Almanya ve Ukrayna, tahıl anlaşmasının uzatılmasını istiyor

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 19 Kasım’da sona erecek Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasının süresinin uzatılması çağrısında bulundu.

Alman Hükümeti Sözcüsü Steffen Hebestreit, yaptığı yazılı açıklamada, Şansölye Scholz ve Zelenskiy’nin G20 Zirvesi öncesinde telefonda, Ukrayna'daki askeri, siyasi ve insani durum hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu belirtti.

Hebestreit, iki liderin, Rus ordusunun Ukrayna'daki sivil altyapıyı hedef almasını kınadığını ve Ukrayna’nın enerji altyapısının güçlendirilmesine ilişkin alınacak somut önlemleri ele aldığını ifade etti.

Scholz’un, Almanya’nın öncelikli olarak Ukrayna’nın enerji altyapısı ve hava savunma alanlarına verdiği desteğin süreceğini vurguladığını aktaran Hebestreit, Scholz ve Zelenskiy’nin dünyadaki gıda durumunu iyileştirmeye katkı sağlayan Birleşmiş Milletler (BM) himayesindeki tahıl anlaşmasının 19 Kasım sonrası için de uzatılması çağrısında bulunduğunu bildirdi.

Hebestreit ayrıca, Zelenskiy’nin, Scholz’u Herson’daki duruma ilişkin bilgilendirdiğini, iki liderin yakın ve yapıcı görüş alışverişini sürdürme kararı aldığını kaydetti.

Almanya hükümeti, bugünkü açıklamasında 2023 bütçesinden Ukrayna'ya 1 milyar avro açıklandığını duyurdu. Açıklamaya göre bu para Rus siber saldırılarına karşı savunmaya ve savaş suçlarının kanıtlarını toplamaya ayrıldı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephanie Tremblay, 9 Kasım'da yaptığı açıklamada, BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan ve BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths'in, 19 Kasım'da sona erecek tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasına ilişkin Rus yetkililerle Cenevre'de bir araya geleceğini aktarmıştı.