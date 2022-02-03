Scholz, Putin ile görüşmek için Moskova'ya gidecek

AA

Scholz, Alman İkinci Televizyon Kanalı ZDF'e verdiği röportajda Avrupa Birliği'ndeki (AB) tüm partnerlerle yoğun bir şekilde Ukrayna konusuyla meşgul olduklarını söyledi. Putin ile de görüştüğünü ifade eden Scholz, şimdi ABD'ye gideceğini, "kısa süre sonra da" Moskova'da gerekli olan konular üzerine görüşmeleri sürdüreceğini aktardı.

"DURUM ÇOK CİDDİ"

Scholz, Moskova ziyaretine ilişkin "Bu planlandı ve yakında gerçekleşecek." ifadesini kullandı. Ziyaretin tarihini açıklamayan Scholz, tarihin vaktinde duyurulacağını söyledi.

AA'nın haberine göre; Ukrayna krizinde durumun çok ciddi olduğunu ifade eden Scholz, "Çok sayıda askerin ve birliğin Ukrayna sınırında konuşlandığı göz ardı edilemez. Bunların hepsi bir askeri harekatın ön koşulu olabilecek şeydir." dedi.

Scholz, bundan dolayı söylemlerde açık olduklarını ifade ederek, Ukrayna'nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlal edilmesi durumunda bunun bedelinin yüksek olacağını yineledi. Bu mesajın alındığını savunan Scholz, aynı zamanda bu duruma gelinmemesi konusunda gerekli olan görüşmeler için tüm adımların atıldığını anlattı.

Scholz, Ukrayna krizinde Almanya'nın tutumunun müttefikler tarafından "güvenilmez" olarak nitelendirmesinin nasıl bir his olduğunun sorulması üzerine de Almanya'nın NATO kapsamında yüksek askeri katkı sunduğunu ve Ukrayna'ya büyük yardımlar yaptığını söyledi.

Ukrayna'nın iyi bir gelişme sağlaması, ekonomik bağımsızlığını sağlamlaştırması ve kendi ayakları üzerinde durmasına yardımcı olmak için yaklaşık 2 milyar avronun seferber edildiğini aktaran Scholz, bunun ne anlama geldiğini herkesin bildiğini belirtti.

KOVİD-19 ÖNLEMLERİ

Başbakan Scholz Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesine ilişkin koşulların oluşmadığını ifade ederek, "Bu ülkenin vatandaşları için doğru olanı yaptığımıza inanıyorum." dedi.

Scholz eyaletlerin yönetimleriyle birlikte alınan Kovid-19 önlemlerinin mümkün olan çok kişinin hayatını ve sağlığını korumaya yönelik olduğunu kaydetti.

Almanya'da, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanel Macron, İtalyan Başbakanı Mario Draghi ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un son dönemde Putin ile telefon görüşmeleri yaptığına dikkati çekiliyor. Scholz ise Ukrayna krizinde pasif bir tutum sergilemekle eleştiriliyor. Scholz 6-7 Şubat'ta ABD'yi ziyaret edecek.