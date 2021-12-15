Scholz, parlamentodaki ilk konuşmasını yapacak

Koltuğu Angela Merkel'den devralıp 1 hafta önce göreve başlayan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, önümüzdeki dört yılın ana hatlarını bildireceği hükümet programını Çarşamba günü Federal Meclis'e (Bundestag) sunacak.

Federal Meclis'teki zirvede iktidarı kaybeden Hıristiyan Demokratlar (CDU/CSU) meclis grubu başkanı Ralph Brinkhaus ilk kez muhalefet lideri rolünü üstlenecek.

Ülkede yeni başbakanın, hükümet programını sunarak Federal Meclis'te bir tür açılış konuşması yapması gelenek olarak görülüyor. Scholz, Federal Meclis tarafından geçen hafta ülkenin 9. şansölyesi olarak seçilmişti.