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        Haberler Dünya Scholz'dan Trump'a: Bencilce | Dış Haberler

        Scholz'dan Trump'a nadir toprak elemenleri cevabı: Bencilce

        Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya yardım için ön koşul olarak nadir toprak elementlerini talep etmesi üzerine yorumda bulundu. Scholz "Bu, bencilce. Oldukça benmerkezci." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 19:00 Güncelleme: 04.02.2025 - 19:51
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        Scholz'dan Trump'a: Bencilce
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        ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Ukrayna'ya yardım konusunda ön koşul olarak nadir toprak elemenlerini talep etti. Ukrayna'nın yüksek miktarda nadir toprak elementine ev sahipliği yaptığı belirten Trump "Elementler için milyonlarca dolar ödüyoruz. Bize nadir toprak elemenlerini tedarik edebilirler." dedi.

        Ukrayna tarafından konuyla ilgili açıklama gelmezken Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Trump'ın yardım için ön koşulda bulunmasını bencilce bir davranış olarak değerlendirdi.

        Scholz, söz konusu elementlerin Ukrayna'nın geleceğini inşa etmesinde ve kendini savunmasında önemli olduğunu belirterek elementlerin Ukrayna hazinesi için gerekli olduğunu ifade etti.

        Ukrayna'nın doğusunda çatışmalar sürerken özellikle madenler bakımından zengin olan Donetsk Oblastında Rus Ordusunun ilerleyişi sürüyor. Lityum ve benzeri madenlerin bir kısmının Rus Ordusunun eline geçtiğini bilinirken ilerlemenin sürmesi hâlinde Ukrayna'nın önemli rezervlerini kaybetme tehlikesi bulunuyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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