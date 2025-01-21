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        Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'dan Elon Musk'a cevap

        Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Davos Ekonomik Forumu'nda katıldığı bir panelde Elon Musk'ın düşünce özgürlüğü hakkındaki görüşlerine yanıt verdi. Scholz "Avrupa'da düşünce özgürlüğünü var ancak milyarder bile olsa aşırı sağ fikirlerin beyan edilmesine izin veremeyiz." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 18:53 Güncelleme: 21.01.2025 - 19:00
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        Scholz'dan Elon Musk'a cevap
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        Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Elon Musk'ın Avrupa Birliği ülkeleri hakkında getirdiği eleştirilere yanıt verdi. Olaf Scholz "Daha önce Elon Musk hakkında epey yorumda bulundum çünkü kendisi Avrupa ile ilgili tartışmalar yaratıyor. Tekrar etmek gerekiyor ki Avrupa'da düşünce özgürlüğü var, herkes istediğini söyleyebilir. Ancak milyarder bile olsa aşırı sağ fikirlerin beyan edilmesini kabul edemeyiz." dedi.

        Elon Musk daha önce X üzerinden Almanya'daki aşırı sağcı parti AfD Lideri Alice Weidel ile mülakatta bulunmuş ve Avrupa Birliğinin yetkili mercileri yayının Avrupa Birliği ilkeleriyle uyumlu olup olmadığını tespit etmek için yayını takip etmişti.

        Elon Musk ayrıca Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer hakkında da tartışma başlatarak Avrupa ülkelerinin iç siyasetine doğrudan müdâhil oldu. Starmer'in görevini bırakması gerektiğini sert bir dille gündeme getiren Musk'ın Avrupa ülkelerinin demokrasisi için zararlı olduğu dillendirildi. Olaf Scholz "Elon Musk'ın aşırı sağ eğilimleri Avrupa demokrasisini tehlikeye atıyor" dedi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir

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