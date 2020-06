Schneider Electric, "Innovation Day" etkinliğiyle dijitalleşmenin geleceğine ışık tutacak

AA

Schneider Electric'in dünyanın farklı bölgelerinde yeni nesil teknolojide gelişime yön veren çalışmaları paylaşmak üzere düzenlediği "Innovation Day" etkinliği bu yıl ilk kez sanal olarak gerçekleştiriliyor.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, şirketin 10 Haziran’da düzenleyeceği 'Innovation Day' etkinliğinde IT, veri merkezi ve kurulu ortam teknolojisi alanlarında önde gelen uzmanlarını bir araya getiriyor.

Açıklamaya göre, "Innovation Day: Resilient Digital Transformation" adıyla düzenlenen etkinlikte Schenider Electric yöneticileri ve farklı alanlardan fikir önderleri özel konuşmalarıyla yer alacak. Etkinlik kapsamında NASA Teknik Entegrasyon Müdürü Omar Hatamleh, IDC Başkan Yardımcısı Daniel Joe-Jimenez ve Schneider Electric Secure Power İş Birimi Başkan Yardımcısı Pankaj Sharma gibi sektörün önde gelen isimleri görüşlerini paylaşacak. Türkiye’den ve uluslararası arenadan konuşmacıların yer alacağı, Türkiye’ye özel içeriklerin de paylaşılacağı Innovation Day’de öne çıkan konu başlıkları ise 'İnovasyon ve stratejik dönüşümün geleceği', 'Dijital tehditlere dayanıklı bir veri merkezi oluşturmak' ve 'veri merkezlerini güçlendirmek ve dijitalleştirmek' olacak. Yabancı dilde konuşmalar için ise Türkçe altyazı opsiyonu sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Secure Power İş Birimi, Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Sağlam buluşmanın dijitalleşme alanındaki gelişime katkı sunmasını hedeflediklerini belirtti.

Sağlam, şunları aktardı:

"COVID-19’un yıkıcı etkilerini dijitalleşmenin sağladığı fırsatlarla aşmaya odaklandığımız bu dönemde, sanal ortamda düzenleyeceğimiz Innovation Day buluşmamızla da IT ve dijital teknolojiler alanından daha fazla kişiye ulaşabileceğimize inanıyoruz. Yerel ve uluslararası ekiplerimizden, DELL ve HPE gibi teknoloji ortaklarımızdan, IDC (International Data Corporation) ve Canalys gibi önde gelen araştırma şirketlerinden konuşmacılar heyecan verici içerikler sunacaklar. Böylece inovasyon alanındaki bilgi alışverişini hızlandırmayı ve yerel ve global ölçekte işimizin temelini oluşturan sektörleri birlikte nasıl dönüştürebileceğimiz konusunda bir tartışma ortamı yaratmayı hedefliyoruz. Bu alana ilgi duyan herkesi oturumlara katılmaya ve atölye çalışmalarında yer almaya davet ediyoruz."

Açıklamaya göre ayrıca, Schneider Electric Innovation Day etkinliği IT ve veri merkezi uzmanları, IT ürün, hizmet ve çözüm tedarikçileri, IT ve OT sistem entegratörleri, tesis yöneticileri, dijital teknoloji ve altyapı uzmanları ile girişimcilere yönelik özel oturumlarla geniş bir kitleye hitap ediyor.

Sektör liderlerinin hikayelerinden ilham alma ve yeni ve yenilikçi yaklaşımlar hakkında bilgiye erişme olanakları sunan etkinliğin hedefi, fikir alışverişi yapan bir topluluk oluşturarak bu alanda çalışanları desteklemek.

Etkinlik boyunca katılımcılar interaktif soru-cevap fırsatlarından yararlanabilecek, canlı 'chat' ile Schneider Electric uzmanlarıyla anlık iletişim kurabilecek, yeni ürün ve çözümler hakkında bilgi alabilecek, özelleştirilebilir sanal ajanda ile kendi takvimlerini planlayabilecek.