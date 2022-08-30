Vizede Türkler Ruslardan daha fazla ret alıyor iddiası 0:00 / 0:00

26 Schengen ülkesine vize başvurusu yapan Türk vatandaşları hemen hemen her ülkeden ret yanıtı alıyor. Ankara bunun kasıtlı bir çaba olduğunu söylese de Avrupa Birliği bu iddiaları reddediyor. Oran o kadar fazla ki, Türk vatandaşlarının yaptırıma maruz kalan Rus vatandaşlarından bile daha fazla ret aldığı öne sürülüyor. Peki vize başvurularında Türk vatandaşları neden bu kadar sorun yaşıyor? En fazla hangi Schengen ülkesi sıkıntı çıkarıyor. Buna yönelik ne önlemler alınıyor?

Yurt dışına çıkmak isteyen Türk vatandaşları son dönemlerde sık sık ret haberleri ile karşılaşıyor. Türk vatandaşlarının turistik, iş veya eğitim amaçlı tüm başvurularında Schengen ülkeleri ret veriyor. Schengenvisainfo.com'dan alınan verilere göre, Türkiye'den başvuranların yüzde 16,5'inin vizesi reddedildi. Bir yıl önce bu oran yüzde 12.5 iken, 2015'te bu oran sadece %4'tü. Veriler özellikle 2017 sonrası vize retlerinin düzenli olarak arttığını ortaya koyuyor.

"ORANLAR YAPTIRIMA MARUZ KALAN RUSYA'YA KIYASLA DAHA FAZLA" Konuya ilişkin Reuters'a konuşan SchengenVisaInfo baş editörü Shkurta Januzi "Genel olarak, Schengen vize başvurularının reddedilme oranları dünya çapında arttı. Ancak Rusya gibi ülkeler ile bile karşılaştırıldığında Türkiye'nin ret oranı çok daha büyük ve tutarlı bir artış olarak görünüyor" diyerek Türk vatandaşlarının, savaş nedeniyle yaptırıma uğrayan Rus vatandaşlarından daha fazla ret aldığına dikkat çekiyor. Ancak tam olarak doğrulanmasa da, yaptırıma bağlı olarak Rusya'dan başvuruların azalırken Türkiye'den başvuruların normalden fazla artmasının da bu tabloda etkisi olduğu tahmin ediliyor.

ALMANYA DOĞRULADI: 2014'TEN BU YANA RET ORANI YÜZDE 5,9'DAN 20,7'YE YÜKSELDİ Deutsche Welle Türkçe, Almanya Dışişleri'ne Türkiye'den yapılan başvurularda kabul edilen ve reddedilen başvuru sayısını sordu. Verilen yanıtta 2014 yılında Türkiye'deki bütün Alman temsilciliklerinin 197 bin 79 vize başvurusunun karara bağlandığı, bunlarn 184 bin 599'unun kabul edilirken, 11 bin 639'unun ise reddedildiği ve yüzde 5,9'luk bir ret oranı görüldüğü açıklandı. Geçen yıl bu ret oranının yüzde 19'a ulaştığı, bu yılın ilk 6 ayında ise 121 bin 944 vize başvurusunun sonuçlandırıldığı, bunlardan 96 bin 62'sinin kabul edildiği, 25 bin 211'inin reddedildiği ifade edildi. Bu da ret oranının yüzde 20,7'ye yükseldiğini ortaya koydu. RET ORANINDA EN YÜKSEK ESTONYA BBC Türkçe'nin paylaştığı verilere göre Schengen ülkeleri arasında Türkiye'ye en düşük ret oranı yüzde 0,97 ile Lüksemburg için Ankara’dan yapılan başvurularda olurken en yüksek ise yüzde 59,28 ile yine Ankara’dan Estonya’ya yapılan başvurularda görülüyor. Verilere göre Almanya’ya İzmir’den yapılan başvurularda ret oranı yüzde 16’yken Ankara’dan yapılan başvurularda bu neredeyse iki katına çıtığı görülüyor. Estonya ret oranlarının artmasına yönelik herhangi bir açıklamada bulunmasa da, Türk vatandaşlarının daha az ret verdiğini düşündüğü için bu ülkeyi tercih etmesi ve bu ülke yoluyla diğer Schengen bölgelerine geçmek istemesi nedeniyle ret oranlarının daha da arttığı ifade ediliyor. NEDENİ EKONOMİK Mİ? Uzmanlara göre en büyük etkenlerden biri başvuranların ekonomik durumu ve geliri. Türkiye'den başvuruların artmasına karşın Türk Lirası'nın Euro ve Dolar karşısında değer kaybetmesi, bankalarda sunulan miktarın yetersiz bulunmasına neden oluyor. Bu da başvuranlar arasında yüksek bir ret oranına neden oluyor. Türkiye’de 5500 TL'lik asgari ücretin yaklaşık 302 Euro'ya tekabül etmesi ve yaklaşık 100 euroluk başvuru ücreti de başvuru sırasında konsolosluklar tarafından endişe ile karşılanıyor. Bununla beraber belgelerde eksikliklerin olması, Türkiye'deki göç durumunun artması ve başvuran vatandaşların ülkelerine geri döneceğine dair şüpheler de başvuru konusunda ret sebepleri arasında yer alıyor.

TÜRKİYE "KARARLAR KASITLI" DİYOR Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve AB ülkelerinin süreci uzatmaları ve ret vermelerine ilişkin olarak kasıt gördüklerini belirtti. Çavuşoğlu geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada "Maalesef ABD ve bazı Batı ülkeleri, AB ve AB üyesi olmayan Batı ülkeleri vatandaşlarımıza randevu süresini 1 yıl sonraya, 6 ay, 7 ay, 8 ay sonraya veriyorlar. Aynı şekilde ret oranını da yükselttiler. Şimdi bu, planlı ve kasıtlı. En son Alman Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile İstanbul'da yaptığımız görüşmede, büyükelçileri de oradaydı, ona da söyledim. New York'ta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Lane Flake oradaydı, ona da söyledim. Yani biz burada kasıt görüyoruz. Halkımız da böyle görüyor. Önümüzdeki günlerde, şimdi birçoğu tatilde, eylül başında bu Batı ülkelerinin büyükelçilerini Bakanlığa arkadaşlarımız çağıracaklar, gerekli uyarıları yapacaklar. Eğer bundan sonra da düzelmezse bu sefer biz de karşı tedbirler alacağız, kısıtlayıcı tedbirler" ifadelerini kullandı.

AB YETKİLİSİ: KARAR SİYASİ GEREKÇELERLE ALINMIYOR AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut konuya ilişkin verdiği demeçte, Schengen başvurularının siyasi gerekçelerle değil, bireysel olarak ele alındığını söyledi. Meyer-Landrut, Türkiye'deki başvurularda diğer ülkelere nispeten daha fazla eksik ve belgede sahtecilik görüldüğüne dikkat çekti. Meyer-Landrut "Hiçbir karar siyasi gerekçelerle alınmıyor" dedi. Meyer-Landrut tüm bunlara karşın olumlu eğilim de olduğunu ifade ederek, "Çok girişli vize verilme oranını 2014'te yüzde 58 iken 2021 yılında yüzde 82'ye çıktı. Yani Türkiye'den başvuranlara çok girişli vize verilme oranı, yüzde 70 olan dünya oranından fazlasıyla yüksek" dedi.

ABD'DE DE BENZER DURUM SÖZ KONUSU Yalnızca Schengen değil, ABD vizesine başvurmak isteyen Türk vatandaşları da benzer sorunlar yaşıyor. ABD konsolosluklarından 1 yıl sonrasına randevu verilmesine ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'dan da açıklama gelmiş ve Price "Ne yazık ki, bu dünya çapında karşılaştığımız bir zorluk. Bu öncelikle COVID kısıtlamalarına ve bu kısıtlamaların henüz yakın zamanda bazı yerlerde kaldırılmasıyla ilgili. Sizi temin ederim ki bunun Türkiye'ye özgü bir nedeni yok. Tüm dünyada olduğu gibi vize için uzun süre beklemenin sorun yarattığının farkındayız, bunu acele bir şekilde çözmek için çalışıyoruz. COVID öncesi döneme dönene kadar çalışmaları sürdüreceğiz" demişti. ABD Dışişleri Bakanlığı ardından yaptığı açıklamada Türkiye'de ABD vizesine başvuran vatandaşların uzun süreler bekletilmesinin iki ülke ilişkilerine zarar vermesini istemediklerini ve vize kapasitesini artırmak için yenilikçi yollar aramayı sürdüreceklerini açıkladı. Bununla ilgili ne tür adımlar atılacağı ve zaman çizelgesi henüz açıklanmadı. Avrupa'daki birimlerden de herhangi bir açıklama yapılmazken, sürece dair herhangi bir çalışma yapılacağı bildirilmedi. * Haberin görselleri Associated Press ve Shutterstock'tan servis edilmiştir.