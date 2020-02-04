04 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
2020 Schengen vizesi ücreti ne kadar oldu? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Schengen Bölgesi'ne üye herhangi bir ülkeye 90 günlük kalma vizesi olan Schengen vizesinin ücretlerine zam geldi. Öte yandan başvuru şartları da değişti. İşte, Schengen vizesi başvuru şartları
SCHENGEN VİZESİ ÜCRETİ NE KADAR 2020
AB ülkelerine vize başvurularında alınan 60 avroluk ücret, 80 avroya çıkartıldı. Avrupa Birliği'nin (AB) vize kurallarında yapılan değişiklikle Schengen vize ücretlerine 20 avro zam yapıldı. AB Komisyonu, geçen yıl AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanan Schengen vize ücretlerinin güncellenmesine ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girdiğini açıkladı.
Buna göre, AB'nin 105 ülke vatandaşına uygulamakta olduğu Schengen vizesi ücretleri arttı. AB ülkelerine vize başvurularında alınmakta olan 60 avroluk ücret, 80 avroya çıkartıldı. 6-12 yaşındaki çocuklardan alınacak vize ücreti ise 35 avrodan 40 avroya yükseltildi. Sık seyahat edenler için 1 ila 5 yıl arasında geçerli çoklu giriş vizeleri ile vize başvurularının seyahatten 3 ay yerine 6 ay öncesine kadar yapılabilmesi imkanı sağlandı.
SCHENGEN BÖLGELERİ NELERDİR?
Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'den oluşuyor. Söz konusu 26 Schengen ülkesine 60'tan fazla ülke vatandaşı vizesiz seyahat edebilirken, 100'ün üzerinde ülke vatandaşlarından ise vize talep ediliyor.
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