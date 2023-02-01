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Schengen vize başvurularının dijitalleşmesi teklifi Avrupa Parlamentosu'nda kabul gördü

Avrupa Parlamentosu'nda Schengen vize başvurularının dijital ortamda yapılabilmesine yönelik teklif kabul edildi

Giriş: 01.02.2023 - 07:51 | Güncelleme: ABONE OL
Schengen vize başvurularının dijitalleşmesi teklifi Avrupa Parlamentosu'nda kabul gördü
AP'den Schengen'in dijitalleşmesi adımı
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AA

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, Schengen vizesi başvurularının dijital ortamda yapılabilmesine yönelik raporu kabul etti.

AP'nin Sivil Özgürlükler Komitesine sunulan ve 5'e karşı 34 milletvekilinin kabul oyu verdiği rapor, vize başvurularının dijital olarak yapılarak vize süreçlerinin hızlandırılmasını ve güvenliğin artırılmasını hedefliyor.

Vize başvurularının dijitalleşmesi için gerekli yasal süreç içinde, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin temsilcilerinden oluşan AB Konseyi, AB Komisyonu ve AP'nin ortak müzakerelerle sonuca varması gerekiyor.

AB kurumlarının anlaşması halinde vizeler artık pasaportlara basılmayacak, bunun yerine dijital sisteme işlenecek.

Vize başvuru maliyetlerinin ve işlemlerinin azaltılması, başvuruların tek platform üzerinden alınması, sistemin AB sınır yönetimi ve veri tabanı sistemleriyle entegre hale getirilmesi, dijital vizeler sayesinde sahteciliğin önlenmesi ve güvenliğin artırılması öngörülüyor.

Ayrıca dijital vize başvuru sisteminde çoklu dil seçeneğinin bulunması, bu sayede aynı IP adresinden yapılan başvuruların topluca reddedilmesinin önlenmesi de parlamentodan geçen raporda yer alıyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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