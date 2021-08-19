"SAHİP OLDUĞUNUZ BEDENİNİZLE MÜKEMMELSİNİZ"

Scarlett Moffatt, "Fiziksel görünümünüzün eğlenmenizi, arkadaşlarınızı ve ailenizi görmenizi ya da aşkı bulmaya çalışmanızı engellemesin." dedi. Moffatt, herkesin sahip olduğu bedeniyle "mükemmel" olduğunu belirtti.