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Scarlett Johansson ikinci kez anne oldu: Bir bebeğimiz oldu - Magazin haberleri

Scarlett Johansson ikinci kez anne oldu

Hollywood yıldız Scarlett Johansson'ın ikinci çocuğu dünyaya geldi. Müjdeli haberi, Johansson'ın komedyen eşi Colin Jost, "Bir bebeğimiz oldu." sözleriyle duyurdu

19.08.2021 - 11:36 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Geçtiğimiz yıl komedyen Colin Jost ile nikah masasına oturan Scarlett Johansson, ikinci kez anne oldu. 2014-2017 yılları arasında evli kaldığı Romain Dauriac'ten Rose Dorothy adında bir çocuğu daha bulunan Johansson yeniden annelik heyecanı yaşadı.

  • Jost, mutlu haberi önceki gün sosyal medya hesabından duyurdu. 39 yaşındaki komedyen, paylaşımında, "Tamam, tamam bir bebeğimiz oldu." ifadelerini kullandı.

  • BEBEĞİN ADINI DA AÇIKLADI

    Ayrıca bebeklerinin ismini de açıklamayı ihmal etmeyen Colin Jost, "Adı, Cosmo. Onu çok seviyoruz." dedi.

  • "SAYGI RİCA EDİYORUZ"

    Jost, daha sonra sözlerini şu şekilde sürdürdü:

    Mahremiyetimize saygı rica ediyoruz. Tüm soruşturmalar için lütfen halkla ilişkilercimiz Michael Che ile irtibat kurun (Che, Jost’un SNL TV şovundaki komedyen rol arkadaşı).

  • "BEBEĞİMİZ OLUYOR!"

    Ünlü komedyen, 36 yaşındaki eşinin hamilelik haberini "Connecticut"ta gerçekleştirdiği stand-up gösterisinde vermişti.

    Colin Jost, mutluluğunu, "Bebeğimiz oluyor, çok heyecan verici!" sözleriyle paylaşmıştı.

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