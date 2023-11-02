Scarlett Johansson'dan da yapay zekâ davası

Davaya konu olan video, Marvel filmi 'Black Widow'un setinden Johansson’un kamera arkası klibiyle açılıyor: "Naber millet? Ben Scarlett ve benimle gelmeni istiyorum."



Oyuncuyu taklit eden ses, uygulamayı tanıtmak için konuşmaya devam ediyor:

Sadece avatarlarla sınırlı değil. Ayrıca metinlerle ve hatta görüntüler oluşturabilirsiniz. Bence bunu kaçırmamalısınız.