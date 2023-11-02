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        Haberler Dünyadan Scarlett Johansson'dan da yapay zekâ davası - Magazin haberleri

        Scarlett Johansson'dan da yapay zekâ davası

        Ünlü oyuncu Scarlett Johansson, yapay zekâ tarafından oluşturulan bir reklamda izni olmadan adının ve yüzünün kullanılması üzerine yasal işlem başlattı. Daha önce Tom Hanks de benzer bir uygulamaya maruz kalmıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2023 - 14:34 Güncelleme: 02.11.2023 - 14:34
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        • 1

          Daha önce Game of Thrones yazarı George RR Martin, ünlü komedyen Sarah Silverman ve aktör Tom Hanks gibi birbirinden ünlü isimler yapay zekâ sistemlerine dava açmıştı. Bu davalara şimdi bir yenisi daha eklendi.

        • 2

          Scarlett Johansson, X platformunda Lisa AI: 90’s Yearbook & Avatar adlı görüntü oluşturma uygulaması tarafından yayınlanan 22 saniyelik reklamda, kendisinin sahte bir görüntünü ve sesini kullandığı için uygulamaya dava açtı.

        • 3

          38 yaşındaki oyuncunun temsilcileri, durumun 28 Ekim’de fark edilmesinden bu yana gerekli yasal işlemlerin başlatıldığını doğruladı ve "Bu olayları hafife almıyoruz. Bu koşullar altında sahip olduğumuz haklar doğrultusunda tüm yasal yollara başvurarak konuyu ele alacağız" açıklamasını yaptı.

        • 4

          Davaya konu olan video, Marvel filmi 'Black Widow'un setinden Johansson’un kamera arkası klibiyle açılıyor: "Naber millet? Ben Scarlett ve benimle gelmeni istiyorum."

          Oyuncuyu taklit eden ses, uygulamayı tanıtmak için konuşmaya devam ediyor:
          Sadece avatarlarla sınırlı değil. Ayrıca metinlerle ve hatta görüntüler oluşturabilirsiniz. Bence bunu kaçırmamalısınız.

        • 5

          Reklamın altındaki küçük yazıda ise 'Görüntüler Lisa AI tarafından üretilmiştir' uyarısı yer alıyor. Lisa AI’nin birden fazla uygulaması App Store ve Google Play’de yer almaya devam ediyor.

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