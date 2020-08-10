Scandinavian'da yarışacak

Çocuk oyuncuların belediyelerin ve STK'ların gençlik merkezlerinde bulunan, daha önce hiç oyunculuk tecrübesi olmayan çocuklardan seçilen 'Bir Düş Gördüm', Finlandiya'da 5'inci Scandinavian Uluslararası Film Festivali'nin yarışmalı bölümünde yer alacak

'Bir Düş Gördüm' adlı sinema filmi, 22 - 26 Ağustos tarihleri arasında Finlandiya'da 5'inci Scandinavian Uluslararası Film Festivali'nin yarışmalı bölümünde yer alacak. 9 yaşındaki 'Tarık'ın yaşadığı bir trafik kazası sonrası başından geçenlerin hikâye edinildiği filmin yönetmeni Murat Çeri, başrol oyuncuları Nevzat Yılmaz, Harun Reha Pakoğlu, Ferda Işıl, Recep Çavdar, İsmail Hakkı, Nurdan Albamya, Mustafa Halazaroğlu, Emin Yalçın, Fatih Dokgöz, İsmail Kavrakoğlu, Furkan Aydın Çelik, Muhammed Emir Balcı, Muhammed Yakup Baybars ve Yusuf Ekinci.

'Bir Düş Gördüm'ün en önemli özelliği çocuk oyuncuların belediyelerin ve STK'ların gençlik merkezlerinde bulunan, daha önce hiç oyunculuk tecrübesi olmayan çocuklardan seçilmiş olması. Seçilen beş çocuk altı ay boyunca senaryo üzerinden eğitim aldı. Böylece filmin oyunculuk anlamında doğal yapısı da sağlanmış oldu.

2018'de Boğaziçi Film Festivali'nde BosforusLab'ın finalisti olan 'Bir Düş Gördüm', aynı yıl Malatya Film Festivali'nin Filmlab bölümünde katılan finalist projeler arasında birinci olarak ödül alarak TRT'nin ön alım desteğini kazandı.

Murat Çeri, 'Bir Düş Gördüm' hakkında şunları söyledi; " Bana ne ilham verdi ben bu hikayenin neresindeyim. Öncelikle yaşanılan olayların çoğunda ben o 5 çocuktan biriyim. Sıpayı yaşatma çabasında ise Tarık'ın kendisiyim. Çünkü çocukken bunu birebir ben yaşadım. Filmde olduğu gibi o sıpayı gerçek hayatta da yaşatmak mümkün olmadı ama filmi çekersem onun bendeki hatırasını yaşatabileceğimi ümit ettim. Renk skalası olarak Caravaggio'nun resimlerini hareket noktası olarak kabul ettik. Sebebi ise köy yerinde gaz lambası bulunan her köy evinin bir Caravaggio tablosunu andırması ve oluşturmak istediğim masal tadının en çok onun renklerine yakışması Ben filmimin yerel değerler üzerinden evrensele hitap ettiğini düşünüyorum. Yalın ayak toprağa basmaktan zevk alan herkesin de filmimi izlemekten keyif alacağını umuyorum."