Endeavor Türkiye'nin ScaleUp Hızlandırma Programı, kapılarını Ankaralı girişimcilere açtığını duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki şehir ekosistemlerinin dünya standartlarında girişimler çıkarmasına destek olmayı amaçlayan program, Ankara ve yakın çevresindeki illere odaklanıyor ve bu yıl online olarak gerçekleştiriliyor.
Son başvuru tarihinin 30 Ekim 2020 olduğu ScaleUP Ankara Programı'nın, 3 ay boyunca atölyeler, girişimlerin ihtiyaçlarına yönelik birebir mentorluklar ve Endeavor'ın global ve yerel ağına erişim imkanları sunduğu kaydedildi.
Verile bilgiye göre, programa katılmak için Ankara ve çevre illerde faaliyet göstermek, en az bir sene önce kurulmuş ve yıllık en az 500 bin TL ciroya ulaşmış olmak ya da 1 milyon TL ve üzeri yatırım almış olma kriterleri aranıyor.
Program boyunca Scale-up şirketlerin kurucu ve CEO'ları ile atölye konu başlığına göre üst düzey yöneticileri, hukuk, teknoloji, ürün, markalaşma, yetenek, kültür ve yatırım konularında grup atölye çalışmalarına katılacak.
Girişimciler, aynı zamanda genel strateji ve dikey konu odaklı mentörlüklerle desteklenecek ve sadece kuruculara özel tasarlanmış "Founders Forum"larda benzer aşama girişimlerde yaşanan sorunları tartışma ve iş geliştirme fırsatları yakalayacaklar.
Ayrıca girişimcilerin, Endeavor'ın ABD, Avrupa, Latin Amerika, Orta Doğu ve Uzakdoğu'daki ofisleri ve bu bölgelerde bulunan mönterlerinden pazara giriş ve sermayeye erişim konusunda içerik ve mentörlük desteği alabilecekleri de aktarıldı.
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