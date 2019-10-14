Endeavor, yüksek gelir ve istihdam katkısı sunan ScaleUp girişimleri destekleyerek ekonomik büyümeye katkıda bulunma hedefi kapsamında, 2019 yılında İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle başlattığı ScaleUp Programı'nın ikinci dönemini başlattı.

6 ay süren program, girişimlerin farklı ihtiyaçlarına eğilen atölye ve mentörlük seansları ile hedeflerine daha hızlı erişmesini amaçlıyor.

ScaleUp Programı’nın 2019’un ilk yarısında gerçekleşen 1. Dönemine katılan girişimlerin yüzde 90’ı cirolarını yükseltirken, yüzde 40’ı ise ekiplerini büyüttü. Öte yandan, programa katılan 6 şirketin yatırım aldığı açıklandı.

11 Ekim Cuma günü gerçekleşen 2. Dönem program açılışı, sunum ve atölyeler sonrası Eylül ayında Atlanta’da Endeavor Girişimcisi seçilen Ali Halabi (VoltLines) ve Mayıs ayında şirketi Foriba’yı Sovos’a satan Endeavor Girişimcisi Koray Bahar’ı ağırladı.

Programa kabul edilen girişimler ise Actifit, akıllıBES, APPS, Boni, EKMOB, ENTEKNO, Hotel Forex, Tazı, bikahve.com, MENTALUP, POILABS, Protranslate, SADELABS, Sosyopix.com, TatildeKirala, T-hos, Tridi, Türkgüven, Twin, Udentify, Uniq2go, UserGuiding, Visionteractive, Woohoobox ve Youthall olarak sıralanıyor.