Endeavor Türkiye, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen, İstanbul Valiliği ve Bahçeşehir Üniversitesi ortaklığında ve P&G Türkiye iş birliği ile hayata geçirdiği ScaleUp Girişimci Hızlandırma Programı'nı tanıttı.

Program, kapsamı ve hedef kitlesi itibariyle girişimcilik ekosistemine yeni ve farklı bir değer önerisi getirmeyi hedefliyor. Şubat 2019’da başlayacak ilk dönemine 20 girişimi kabul etmeye hazırlanan ScaleUp Girişimci Hızlandırma Programı, girişimlere özel olarak hazırlanmış içerik ve destekleri ile globalleşme ve ölçeklenerek büyüme hedefine ulaşmalarına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

'BÜYÜMEK İSTEYEN DESTEK OLACAĞIZ'



Program ile ilgili açıklamalarda bulunan Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli, "Ne iş yapıyorsanız yapın konjonktür çok hızlı değişiyor ve küçük girişimlerin globalleşmesi kolay değil. Fakat, şu an bir girişimin istediği boyuta gelebilmesi için yurt dışına açılmak lüks değil mecburiyet haline geldi. Türkiye’de zehir gibi, büyümek ve gelişmek isteyen bir gençlik var, biz de bu yolda yürüyenlere destek olmak istiyoruz" dedi.

40 GİRİŞİM DAHİL OLACAK

Strategy & Endeavor tarafından yapılan araştırmaya göre, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki Scale Up şirketler, KOBI’lerden 3.4 kat daha fazla gelir elde edip 8 kat daha fazla istihdam yaratıyor. Ölçümlenebilir başarı göstergelerine sahip bu girişimlerin, bulundukları ekonomilere yüksek gelir ve istihdam katkısı sunduğu belirtiliyor.

Bu gerçekten hareketle oluşturulan ScaleUp Programı'nın da, ürün-pazar uyumunu sağlamış, ve hızlı büyüme aşamasına ulaşmış ScaleUp girişimlere yönelik, her biri 6 ay süren iki ayrı dönem halinde uygulanacağı bildirildi.

2019 yılında toplam 40 girişim, ScaleUp Programı’na dahil edilecek. Programa başvurmak isteyen girişimlerin en az bir sene önce kurulmuş olmaları, yıllık en az 250 bin TL ciroya sahip olmaları ve ürün ve hizmetleri ile aktif faaliyet yürütmeleri gerekiyor.