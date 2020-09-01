SBÜ Rektörü Erdöl'den "Süper Lig maçları şifresiz yayımlansın" önerisi

Cevdet Erdöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'in 11 Eylül Cuma günü başlayacağını hatırlatarak, tribünlere kapasitenin yüzde 30'u oranında izleyici alınacağı kararına dikkati çekti.
Sezon öncesi salgın tedbirleri kapsamında yeni düzenlemeye gidildiğini aktaran Erdöl, "Alınan karara göre, müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacak olup, locaların kullanımı da serbest bırakılacak. Türkiye Futbol Federasyonu, doluluk oranını tayin ettiği gibi, maske, güvenli sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun sevk ile idareyi de mutlaka tayin etmeli. Uyulması kaçınılmaz bir şablonla tabloyu emniyet altına almalıdır. Localarda da bu orana dikkat edilmeli ve kalabalıktan kaçınılmalıdır." diye konuştu.
"Maske, güvenli sosyal mesafe ve hijyen kurallarını sağlamaya yönelik tedbirlerin ne kadar önemli olduğu yadsınamaz bir gerçek olarak önümüzde apaçık durmaktadır." diyen Cevdet Erdöl, sözlerine şöyle devam etti:
"Her geçen gün açıklanan koronavirüs tablolarındaki canımızı sıkan yükseliş, toplumsal kural ihlallerinin bir sonucudur. Bu anlamda toplumun her kesimi ve her ferdi ayrı ayrı sorumludur. Bu sorumluluğun had safhada olduğu bazı kitlesel ilgi mecraları ise ayrıca önem arz etmektedir. Bu mecraların başında hiç şüphesiz futbol müsabakaları ve bu merkezde hareket edilen odak alanları gelmektedir. Bir futbol ülkesi olarak, futbolu bir yaşam biçimi ve ayrılmaz hayat akışının aktörü olarak gören milletimiz, gidemediği statların eksikliğini kafeler, kahvehaneler, restoranlar gibi şifreli yayın hakkını satın almış mekanlara koşarak gidermeye çalışmaktadır. Bu durum da doğal olarak hep birlikte iç içe oturan, sevinçten yumak haline gelen gruplar oluşturmaktadır."
Koronavirüsün "futbol eliyle" yayılma olasılığının çok yüksek olduğunun altını çizen Erdöl, "Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının riske atıldığı bu ortamlar, virüs bulaşmasını hızlandıran sportif merkezli bir zemin olmakta. Önerim ve arzum, bu tehdit kontrol altına alınana kadar futbol müsabakalarının şifresiz olarak yayımlanmasıdır. İnsanımızı futbol gibi yoğun duygu ve reaksiyonların barındığı bir ortamda evlerinde tutabilmenin çok isabetli olacağı kanaatindeyim. 'Evde kal Türkiye' parolamız, evde tutma yolları ile taçlandırılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
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