SBÜ'den Haberturk.com'a ödül

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane 2022 medya ödülleri sahiplerini buldu.

'2021 yılı Sağlık Editörü Ödülü'nün sahibi Habertürk Sağlık Yazarı Ceyda Erenoğlu'nun oldu.

Erenoğlu'na ödülü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevdet Erdöl tarafından takdim edildi.