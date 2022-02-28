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Rusya Merkez Bankası bugün Moskova Borsası'nın kapalı kalacağını duyurdu. Ancak Londra Borsası'nda işlem gören Rus hisselerinde sert düşüşler yaşandı.

Londra Borsası'nda Sberbank hisseleri yüzde 70 değer kaybetti. Online bankacılık hizmetleri sunan bir diğer Rus kuruluşu Tinkoff da yüzde 69.8 düştü.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Sberbank'ın Avusturya merkezli iştiraki Sberbank Europe'un batmak üzere olduğunu bildirdi. ECB jeopolitik gerilimler yüzünden bankadan yoğun bir para çekişi yaşandığını bildirdi.

AVRUPA BANKALARI SERT DÜŞTÜ

Sberbank'ta bunlar yaşanırken Avrupa'da genel olarak banka hisselerinde savaşın etkisiyle düşüşler yaşandı. Euro Stoxx Banks endeksi yüzde 6.8 geriledi.

İsviçreli finans devi UBS'in hisselerinde yüzde 5 düşüş yaşandı. Benzer şekilde HSBC'deki düşüş yüzde 5'i bulurken BNP Paribas hisseleri yüzde 8.3, Credit Agricole yüzde 5.5, Société Générale yüzde 10, Deutsche Bank ise yüzde 8.2 geriledi.