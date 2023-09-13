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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sberbank CEO’su Gref: "Rublenin istikrarı için yapılanlar yetersiz" - İş-Yaşam Haberleri

        Sberbank CEO’su Gref: "Rublenin istikrarı için yapılanlar yetersiz"

        Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın Üst Yöneticisi (CEO) German Gref, rublenin istikrarlı hale gelmesi için ilave adımlar atılması gerektiğini belirterek, "Rubleyi istikrara kavuşturmak için yapılanlar yeterli değil. Rusya Merkez Bankası da hükümet de bunu çok iyi anlıyor, bu nedenle sorunun nedenlerini anlamak ve çözüm bulmak için çalışıyorlar" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 13:18 Güncelleme: 13.09.2023 - 13:18
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        "Rublenin istikrarı için yapılanlar yetersiz"
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        Gref, Rus devlet kanalı Rossiya-24’e yaptığı açıklamada, bu yıl yabancı para birimleri karşısında değer kaybeden rublenin durumuna ilişkin konuştu.

        Piyasada sermaye çıkışı yaşandığında, geleneksel olarak bu durumla faiz artırarak mücadele edildiğini anlatan Gref, “Ama mevcut durumda, Rusya Merkez Bankası'nın yaptığı faiz artışı için bu geçerli değil. Döviz piyasasındaki arbitraj o kadar yüksek ki faiz oranını 4 veya 5 puan artırmak hiçbir şeyi çözmüyor.” diye konuştu.

        Gref, rublenin istikrarlı hale gelmesi için atılan adımları yetersiz bulduğuna işaret ederek, “Rubleyi istikrara kavuşturmak için yapılanlar yeterli değil. Rusya Merkez Bankası da hükümet de bunu çok iyi anlıyor, bu nedenle sorunun nedenlerini anlamak ve çözüm bulmak için çalışıyorlar.” dedi.

        Rusya Merkez Bankası'nın faiz artışını aslen enflasyonla mücadele için yaptığını belirterek, “Döviz kurunu etkilemek için artırmadılar. Yeni duruma uygun, etkilerini gösterecek bir önlem paketi olması gerektiğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

        Gref, Rus yetkililerin döviz kuruna yönelik idari tedbirler getirmesinin etkili olmayacağı görüşünü de paylaştı.

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