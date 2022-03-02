Sberbank Avrupa pazarından çıktı

AA

​​​​​​​Sberbank’tan yapılan yazılı açıklamada, şirketin Avrupa’daki şubelerinde “olağanüstü” bir nakit çıkışının yaşandığına işaret edildi.

Şirket çalışanlarına ve şubelerine yönelik tehditlerin de yaşandığı belirtilen açıklamada, Sberbank’ın mevcut durumda Avrupa pazarından çekilme kararı aldığı bildirildi.

Avusturya Sermaye Piyasası Kurumu (FMA), Sberbank'ın Avrupa kolu Sberbank Europe AG’nın Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) talimatıyla kapatıldığını bildirmişti.

FMA'dan yapılan açıklamada, ECB'nin, 28 Şubat'ta Sberbank Europe AG'nin jeopolitik gelişmeler ve büyük likidite çıkışları (mevduat) nedeniyle ekonomik sıkıntılar içinde olduğu ve iflas edebileceğini belirlediği hatırlatılarak, bunun, ECB'nin Tek Tasfiye Kurulu'nu (SRB), Sberbank Europe AG'nin faaliyetlerine moratoryum uygulamaya sevk ettiği kaydedildi.

Bankada iflas işlemlerini yönetmek için bir kayyum atandığı bildirilen açıklamada, banka müşterilerinin 100 bin Euro'ya kadar mevduat garantisinin olduğu bildirildi.