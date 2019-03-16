18 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sazlı Cazlı Sohbet: 70’li Yıllarda Türkiye isimli kültür tarihi söyleşisinde Derya Bengi’nin Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan 70’li Yıllarda Türkiye, Sazlı Cazlı Sözlük: Görecek Günler Var Daha’ kitabından hareketle, popüler kültürün ışığında dönemin Türkiye’si incelendi.
Söyleşinin konuşmacıları Derya Bengi ve Murat Meriç, 70’lerin müziğine toplumsal değişimin ve siyasetin aynasından bakarak hayatın o dönemki akışını müziğin terazisinde yeniden tarttı.
Bengi ve Meriç, 70’li yılların siyasal ve sosyal ortamının o dönemde bestelenen birçok şarkıya konu olduğunu belirtirken söyleşiye katılanlara döneme damgasını vuran müzikleri gerek pikaptan gerekse dijital ortamdan dinleme imkanı sundular.
Derya Bengi, arabesk müzik ve korsan yayıncılık ilişkisini katılımcılarla paylaştı. Murat Meriç ise 1960'lı yıllarda gelişen Anadolu Pop müzik türünün 1970'li yıllarda azaldığını, yeni besteler ve yabancı müziklerden yapılan aranjmanların yükselişe geçtiğini söyledi.
Türkiye’nin arabeskle çalkalandığı, Anadolu rock’ın yanında politik pop’un da ortaya çıktığı dönemin müziği tartışılırken, 1970’lerin birikimini anılarla, öykülerle, plaklarla dile getirip yorumlayan konuşmacılar etkinliğin sonunda katılımcıların sorularını yanıtladı.
KARİKATÜR, DÜNYANIN EN HIZLI YAYILAN SANATI
Yapı Kredi Kültür Sanat Binası’nda gerçekleştirilen “Fotoğrafın İki Güzel İnsanı: Şahin Kaygun ve Necati Abacı” etkinliğinde ise kültür sanat tarihimize iz bırakan iki yol arkadaşı anıldı. Fotoğrafın usta ismi Şahin Kaygun ve Türk karikatür sanatının önemli isimlerinden Necati Abacı’nın hayat öyküleri ve eserleri Merih Akoğul’un sunumuyla anlatıldı.
Kaygun’un renkli kişiliğine karşın fotoğraflarındaki gizeme dikkat çeken Akoğul, ‘‘Şahin Kaygun, seçtiği nesneler, bakış açısı ve kullandığı renklerle özgün bir katman yaratıyordu. Nasıl bir Tarkovski filmi seyrettiğinizde konular ayrı da olsa o filmlerde ortak bir anlatım tarzı varsa, Şahin Kaygun’un eserlerinde kendisinin kattığı, sözcüklerle açıklayamayacağımız bir kendine özgülük var’’ dedi.
Necati Abacı’nın ise çok yönlü bir kişilik olduğunu belirten Merih Akoğul, Abacı’yı yalnızca bir karikatürist olarak ele almanın haksızlık olacağını söyledi. Abacı’nın entelektüel kişiliğine vurgu yapan Akoğul, ‘‘Necati Abacı, bir taraftan yaşama değen karikatürler yaparken, diğer taraftan resimsel karikatürler yapan biri’’ dedi. Karikatürün, dünyada en hızlı yayılan sanat olduğunu ifade eden Akoğul, Abacı’nın herkes tarafından kolayca anlaşılabilen bir karikatürist olduğunu söyledi.
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