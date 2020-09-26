Sazın tutkuya dönüştüğü Tunceli'de bağlamalar "Senem usta"dan - TUNCELİ

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Çalgı Yapımı ve Onarım Bölümü'nden mezun olduktan sonra İstanbul'da hem öğretmenlik yapıp hem de bağlama üretim atölyelerinde çalışan Arın, metropol yaşantısından sıkılınca bir süre önce memleketi Tunceli'ye yerleşti.Genç girişimci Arın, hemen hemen her evde bir bağlamanın bulunduğu kentteki Moğultay Mahallesi'nde açtığı enstrüman atölyesinde, maun, dut ve ardıç ağaçlarını bağlamaya dönüştürerek hayatın gönül teline dokunuyor.
- Ürettiği bağlamaları sosyal medya üzerinden pazarlıyor
Yeteneğiyle yöre halkının da takdirini toplayan Arın, ileride köy kadınlarına ve çocuklarına bağlama kursları vermeyi hedefliyor.Bağlama yapımının yanı sıra tamiriyle de ilgilenen Arın, ürettiklerini sosyal medya hesabı üzerinden satarak geçimini sağlıyor.Senem Arın, AA muhabirine, bağlamanın Tunceli'de en yaygın kullanılan enstrüman olduğunu söyledi.Mesleğini aşk ile yaptığını ifade eden Arın, "Üniversiteden mezun olduktan sonra kısa bir süre İstanbul'da bulundum ve sonrasında kendi memleketime döndüm. Burada atölyemi açtım ve çalışmalarıma burada devam ediyorum. Zaten ben bu kültürün içerisinde büyüdüm. Bağlama ile büyüdüm ve iç içe yaşadım." dedi.
- "Kadınlar da bağlama ustası olabilir"
Her işin bir zorluğunun olduğunu ve kendi işinin de güç taraflarının bulunduğunu dile getiren Arın, kadınların da bağlama ustası olabileceğini anlattı.Bazı zamanlar gece saatlerine kadar çalıştığını aktaran Arın, şöyle konuştu:
"Sürekli bağlamayla zaman geçiriyorum. Bir bağlamanın yapılışı yaklaşık 2 ay sürüyor. Bir süre bağlamayla beraber olduğum için bittiğinde ve başkasına teslim ettiğimde burukluk yaşadığım oluyor. Ben bir kere yapıyorum ama benim yaptığım o enstrümanı alan kişi milyon kez çalıyor. O enstrüman ona yoldaş oluyor ya da her halinde yanında oluyor. Bunu bilmek de beni mutlu ediyor."Arın, tek başına çalıştığı için çok fazla üretim yapamadığını ve ürettiği bağlamaları internet üzerinden satışa sunarak geçimini sağladığını sözlerine ekledi.
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