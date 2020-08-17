Sazın peşinden 10 bin kilometre

Saz çalan az sayıdaki Avrupalı müzisyenlerden biri olan Berlinli müzisyen Petra Nachtmanova, bu telli çalgının efsanevi kökenleri peşinde Berlin'den yola çıkıp 7 ülke, 10 bin kilometre yol aştı. Nachtmanova, sazın doğum yeri Horasan'a gitti. Avusturya'da Leh bir anne ile Çek bir babanın kızı olarak dünyaya gelen ve Türkçe dahil 8 dili çok iyi derecede konuşan Petra Nachtmanova'nın etkileyici yolculuğu, yönetmen Stephan Talneau tarafından 'Saz' adıyla belgesel haline getirildi

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Berlin Humboldt Üniversitesi'nde Orta Asya üzerine eğitimini sürdüren Petra Nachtmanova, Türk gurbetçilerin 50 yıl önce Almanya'ya getirdiği ve hâlâ ilk günkü gibi tutkuyla yaşatılan köklü saz geleneği ile Kreuzberg'de tanışıyor. Aylar süren araştırmaları sırasında, zamanı ve sınırları aşmış bu çalgıya dair yüzlerce soruyla karşılaşan Nachtmanova, sazın efsanevi kökenlerini aramak için yola çıktı.

Berlin'den yola çıkıp 7 ülke, 10 bin kilometre yol aştı. Petra Nachtmanova, sazın doğum yeri Horasan'a gitti. Türkçe dahil 8 dili çok iyi derecede konuşan Nachtmanova'nın etkileyici yolculuğu, yönetmen Stephan Talneau tarafından 'Saz' adıyla belgesel haline getirildi. 'Saz' belgeseli, dünya prömiyerini 38'inci İstanbul Film Festivali'nin Musikişinas Bölümü'nde yaptı.