Sayıştay'ın yeni üyeleri belli oldu

AA

Sayıştay'da boş bulunan 5 üyelik için TBMM Genel Kurulu'nda yapılan seçime ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA'nın haberine göre; TBMM Genel Kurul'unda 29 Haziran'da yapılan seçim sonucunda Erdoğan Durkut, Selim Erdem, Ramazan Selek, Mahmut Kazan ve Muhterem İnce Sayıştay üyeliğine seçildi.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.