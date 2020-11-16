Sayıştay Başkanı Baş, KLÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Yılı açılış dersine katıldı

Baş, burada yaptığı konuşmada, bugünlerde Sayıştay raporlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşüldüğünü söyledi.
Sayıştayın çalışma prensibi hakkında bilgi veren Baş, şöyle devam etti:
"Kamu kaynağını Meclis bütçe kaynağına göre veriyor, buna biz 'bütçe hakkı' diyoruz. Meclisin hesap vermesinin bir aracı aslında Sayıştay denetimi. Türkiye Büyük Millet Meclisi kendi bünyesinde komisyonlar oluşturuyor ama yerelde evrak üzerinde, sahada bu denetimi Meclis adına yürütecek, mali anlamda Meclis adına yürütecek yer Sayıştay. Denetim fonksiyonundan bahsediyoruz. Kamu kaynaklarını kullananlar denetlenecek. Nihai olarak denetimi kim yapacak, kamu kaynağını veren yapacak. Kamu kaynağını kim veriyor, kamu kaynağını Meclis veriyor, parlamento."
Denetçiliğin önemli bir meslek olduğuna değinen Baş, "Gerek kamu sektöründe gerekse özel sektörde denetim mesleğine girecek arkadaşlarımız şunu bilmeliler ki bu bir altın bileziktir. Sadece Türkiye'de değil dünya çapında geçerli bir meslektir. Dolayısıyla muhasebeyi bilmeyen bir denetçinin bağımsız denetim yapması söz konusu değil. O yüzden muhasebe ve denetimi birlikte zikrediyoruz." diye konuştu.
- "İş hayatına atıldığımda kaç para kazanırım düşüncesini bir kenara koymak lazım"
Baş, yabancı dil bilenlerin iş imkanlarının daha geniş olduğunu dile getirdi.
Okuldan mezun olduktan ve diploma aldıktan sonra zorlu bir sürecin başladığını anlatan Baş, şunları kaydetti:
"İş hayatına atıldığımda kaç para kazanırım düşüncesini bir kenara koymak lazım. İş hayatına atılacağız, hayatın bir gerçeği, geçim sağlamak için bir kazanç sağlamak lazım. Ama sorulacak ilk soru kaç para alacağım, işe başladığımda maaşım ne olacak sorusu değil. O belki en son düşünülecek bir şey. Onu önümüze koyarak hareket ettiğimizde yanlış yerden başlıyoruz demektir. Dolayısıyla başarılı bir sürecin devam etmeyeceğinin işaretidir."
Girişimciliğin önemine değinen Baş, her mesleğin severek yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.
Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür ise Kovid-19 nedeniyle eğitimlerin uzaktan sürdürüldüğünü ve bu nedenle ilk dersin "Zoom" üzerinden video konferans yöntemiyle gerçekleştirildiğini belirtti.
Şengörür, ilk derse katılan Baş'a teşekkür etti.
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