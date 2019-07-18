Olay, saat 16.00 sıralarında Denizkent Mahallesi Perakende mevkiindeki izci kampında meydana geldi. Ankara'da izci kampı için Antalya'ya gelen Mustafa Fatih Özkök, sıcak havadan bunalarak kamp alanında denize girdi. Bir süre sonra suda çırpınan Özkök'ü fark eden arkadaşları yardıma koştu. Sudan çıkarılan Özkök için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Özkök, Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Fatih Özkök, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

DHA'nın haberine göre Sayıştay Başkan Yardımcısı Fikri Özkök'ün yeğeni olduğu öğrenilen Mustafa Fatih Özkök'ün cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.