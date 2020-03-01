Sayısal Loto oyununun 1301'inci çekilişinde 6 bilen 2 kişi 1 milyon 594 bin 168 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 133 kişi 5 bin 859 lira 5'er kuruş, 4 bilen 7 bin 37 kişi 83 lira 90'ar kuruş ve 3 bilen 130 bin 922 kişi de 11 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı. Büyük ikramiye isabet eden kuponların Ankara'nın Altındağ ilçesi ile Denizli'nin Merkezefendi ilçesinden yatırıldığı belirtildi. Sayısal Loto sonucu sorgulamak için aşağdaki linkten yararlanabilirsiniz.

SAYISAL LOTO SONUCU

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 29 ŞUBAT 2020

01 07 11 24 26 33

Sayısal Loto'da 6 bilen kişi sayısı : 2

Sayısal Loto'da 5 bilen kişi sayısı : 133

Sayısal Loto'da 4 bilen kişi sayısı : 7.037

Sayısal Loto'da 3 bilen kişi sayısı : 130.922

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.594.168,30 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.859,05 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 83,90 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,85 TL

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

SAYISAL LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

26 ŞUBAT SAYISAL LOTO SONUÇLARI

03

12

15

28

29

38