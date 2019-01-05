Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Son 3 çekilişte de 6 bilen çıkmayan Sayısal Loto'da 3 milyon 326 bin liralık ikramiye bu akşamki çekilişe devretmişti. Bu akşamki büyük ikramiye ise 5 milyon lirayı aştı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen 1181. Sayısal Loto çekilişine dair detaylar haberimizde.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 5 OCAK 2019: 2 - 20 - 29 - 38 - 46 - 47

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. Sayısal Loto sonuçlarına göre 6 bilen Gaziantep Şahinbey'den 1 kişi 5 milyon liralık büyük ikramiyenin sahibi oldu. 5 bilen bin 901 kişi ise 382 liralık ikramiye kazandı. Çoğunlukla 5 bilen sayısı bu kadar çok olmaz ve ikramiye oranı da yüksek olurdu. Bu çekilişte 5 bilenler için kötü bir sürpriz oldu. Diğer ikramiye bilgileri ise şöyle:

6 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.051.882,20 TL 5 bilen kişi sayısı : 1.901 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 382,15 TL 4 bilen kişi sayısı : 8.133 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 382,15 TL 3 bilen kişi sayısı : 124.758 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12,35 TL



SAYISAL LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir...

SAYISAL LOTO'NUN SON ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 2 OCAK 2019: 2 - 4 - 15 - 29 - 31 - 45