5 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından dün akşam noter huzurunda açıklandı. Geçtiğimiz hafta devreden büyük ikramiye dün akşam talihlisine kavuştu. Öte yandan dün akşam ilginç bir çekiliş yaşandı. Tam 1191 kişi 5 bildi ve kişi başı 382 lira 15 kuruş kazanarak tarihe geçti.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI MPİ 5 OCAK 2019

Sayısal Loto'da kazandıran numaralar: 02,20,29,38,46,47

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIYOR?

Oyunu ister kendiniz dolduracağınız kuponlarla ,ister kolon sayısını görevliye söyleyerek makinaya oynatabilirsiniz. 1-49 arasındaki sayılardan seçilecek 6 adet sayıyla 3-4-5 ya da 6 adet doğru tahmin yapılması hedeflenir. Sayısal loto sonuçları her hafta cumartesi 21.30’dan sonra duyurulur. 18 yaşının altında olanlar bu oyunu oynayamazlar, ikramiye kazanmış olsalar bile bunu talep edemezler. Reşit olmayanlara bu oyunu oynatmak da kanunen suç teşkil etmektedir. Sayısal loto da kolon başına 1 TL ücret alınmaktadır. Bir kuponun tamamı doldurulduğu takdirde 8 TL’lik ücret ödenmesi gerekmektedir.

Sayısal Loto’nun 9 Ocak 2016 tarihinde yapılacak 1.000 çekilişinin büyük bir ilgiyle takip edileceği ve talebin maksimum düzeyde olacağı tahmin edilmektedir.