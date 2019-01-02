Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek 1180. çekilişin ardından belli olacak. Sayısal Loto çekilişleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından alınan karar ile Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada 2 kez yapılıyor. Sayısal Loto'da en son geçen Cumartesi günü yapılan çekilişte 6 bilen çıkmayınca 2. kez devreden ikramiye 2 milyon 371 bin lirayı bulmuştu. Sayısal Loto çekilişine dair detaylar haberimizde.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 2 OCAK

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Sayısal Loto çekilişini saat 21.40'ta www.mpi.gov.tr üzerinden canlı yayınlayacak. Sayısal Loto sonuçları ve ikramiye bilgileri belli olur olmaz detaylar haberimizde olacak.

SAYISAL LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..

SAYISAL LOTO'NUN 29 ARALIK 2018 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI:

12 - 29 - 32 - 34 - 46 - 49