Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Yaşam Sayısal Loto Sayısal Loto sonuçları belli oluyor! 23 Kasım 2022 Çarşamba Sayısal loto kazanan numaralar, Sayısal Loto sonuç sorgulama sayfası

Sayısal Loto sonuçları belli oluyor: 23 Kasım 2022 Çarşamba

Haftanın ikinci Sayısal Loto çekilişi 23 Kasım Çarşamba günü 21:30'da gerçekleştirilecek. Canlı yayında izlenebilen çekiliş sonucunda kazanan numaralar birazdan belli olacak. 23 Kasım Çarşamba Sayısal Loto sonuçları az sonra sizlerle...

Giriş: 23.11.2022 - 18:49 | Güncelleme: ABONE OL
Sayısal Loto sonuçları belli oluyor! 23 Kasım 2022 Çarşamba Sayısal loto kazanan numaralar, Sayısal Loto sonuç sorgulama sayfası

Sayısal Loto çekimleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri Milli Piyango tarafından paylaşılıyor. Haftanın üçüncü gününde Sayısal Loto sonucu 21:30'da açıklandı. Birazdan 23 Kasım Çarşamba Sayısal Loto'da kazandıran numaraları açıklanacak...

23 KASIM 2022 ÇARŞAMBA ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANIYOR

Birazdan 23 Kasım Çarşamba Sayısal Loto'da kazandıran numaraları açıklanacak...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir.

Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Bakan Özer’den Öğretmenler Günü mesajı
Bakan Özer’den Öğretmenler Günü mesajı
22 ton kaçak içki! 5 yıldızlı otellere satacaklardı
22 ton kaçak içki! 5 yıldızlı otellere satacaklardı
Şans Topu açıklanıyor: 23 Kasım 2022 Çarşamba
Şans Topu açıklanıyor: 23 Kasım 2022 Çarşamba
"Modern çağın gelenekçi gezginleri"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.