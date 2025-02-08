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        Haberler Bilgi Gündem Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 8 Şubat Cumartesi 2025 Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgula

        Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte sorgulama ekranı

        Çılgın Sayısal Loto çekiliş heyecanı devam ediyor. Haftada üç kez gerçekleştirilen Sayısal Loto sonuçları 21.30'da açıklanıyor. Sisal Şans tarafından çekilişi yapılan Sayısal Loto sonuçlarını haberimizde derledik. İşte 8 Şubat Cumartesi 2025 Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama sayfası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2025 - 16:31 Güncelleme: 08.02.2025 - 16:31
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        Çılgın Sayısal Loto sonuçları
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        Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulamaları sürüyor. Büyük ikramiye kazandıran şanslı numaraların belli olmasının ardından şans oyunu tutkunları için sorgulama süreci başlıyor. İşte noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirilen 8 Şubat Cumartesi 2025 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

        8 ŞUBAT ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

        Açıklandığında haberimize eklenecektir.

        SÜPERSTAR NEDİR?

        SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir. Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

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        ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

        Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

        Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

        • Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
        • Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

        Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

        6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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