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        Haberler Yaşam Sayısal Loto Sayısal Loto sonuçları açıklandı 9 Eylül 2023 Cumartesi! Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

        9 Eylül Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama

        Çılgın Sayısal Loto çekiliş heyecanı haftanın son çekişi ile devam etti. Haftada üç kez gerçekleştirilen Sayısal Loto sonuçları 21.30'da açıklandı. Sisal Şans tarafından çekilişi yapılan Sayısal Loto sonuçlarının açıklanmasının ardından bilet sorgulama süreci başladı. İşte 9 Eylül 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2023 - 21:38 Güncelleme: 09.09.2023 - 21:38
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        Çılgın Sayısal Loto sonuçları
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        Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında geri sayım sona erdi. Büyük ikramiye kazandıran şanslı numaraların belli olmasının ardından şans oyunu tutkunları tarafından sorgulama süreci başlamış oldu. İşte noter huzurunda gerçekleştirilen 9 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

        9 EYLÜL 2023 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

        1 - 2 - 13 - 16 - 24 - 47

        JOKER 11 + SÜPERSTAR 17

        ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        SÜPERSTAR NEDİR?

        SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

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        Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

        ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

        Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

        Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

        • Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
        • Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

        Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

        6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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