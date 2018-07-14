Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Cumartesi günleri gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 6 milyon 637 bin 746 lira, büyük ikramiye tutarı ise 3 milyon 580 bin 812 lira olarak belirlendi. Geçtiğimiz haftadan 1 milyon 707 bin devreden Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi için biletlerini satın alan vatandaşlar, büyük ikramiyeyi kazanıp kazanamadığını öğrenmek için sonuçları görüntülemek istiyor. Peki, bu haftaki Sayısal Loto sonuçlarına göre şanslı numaralar neler? İşte 14 Temmuz MPİ Sayısal Loto sonuçları sorgulama...

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SAYISAL LOTO SONUÇLARI (14 TEMMUZ 2018)

14 Temmuz Sayısal Loto sonucu: 01 - 05 - 13 - 20 - 25 - 39

Sayısal Loto'nu buhafaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2. devir gerçekleşti. 5 bilen 196 kişi 4 bin 25 lira 5'er kuruş, 4 bilen 9 bin 19 kişi 66 lira, 3 bilen 158 bin 556 kişi 10 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.



SAYISAL LOTO HAFTADA İKİ KERE YAPILACAK

Sayısal Loto'nun resmi internet sitesinde çekiliş ile ilgili şu açıklama yapıldı:

"Sayısal Loto (6/49) oyununda haftada iki çekiliş yapılmaya başlanacaktır. İlk çekiliş 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü , ikinci çekiliş ise 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü gerçekleştirilecek ve çekilişler bu şekilde devam edecektir.

Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılacak Sayısal Loto (6/49) çekilişlerinde büyük ikramiyeyi kazanan numaraların bilinememesi halinde büyük ikramiye diğer çekilişe devredecek, uygulama büyük ikramiyeyi kazanan numaralar bilinene kadar devam edecektir.

Dört hafta boyunca 6 numarayı doğru tahmin edenin çıkmaması durumunda büyük ikramiye tutarının bir alt gruba (5 bilenlere) dağıtılması uygulamasına son verilmiştir. Sayısal Loto (6/49) çekilişinde 6 numarayı doğru tahmin eden olmadığı sürece büyük ikramiye sonraki çekilişlere devretmeye devam edecektir.

BİR ÖNCEKİ HAFTA SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 7 Temmuz 2018 tarihli 1130. hafta çekilişinde şanslı numaralar 03 - 08 - 13 - 20 - 30 - 46 olarak belirlendi. Sayısal Loto'nun bu çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1'nci devir gerçekleşti ve 1 milyon 707 bin 208 lira haftaya devretti.

Öte yandan çekilişte, 5 bilen 139 kişi 5 bin 174 lira, 4 bilen 7 bin 838 kişi 68 lira 75'er kuruş, 3 bilen 144 bin 94 kişi ise 10 lira 60'ar kuruş kazandı.

SAYISAL LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.