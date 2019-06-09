Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından dün akşam gerçekleştirilecek 1225. çekilişin ardından belli oldu. Sayısal Loto'da 1'den 49'a kadar numaralı topların yer aldığı küreden 6 rakam belirleniyor ve 6 bilen talihli büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından alınan karar doğrultusunda Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftada 2 defa gerçekleştiriliyor. Sayısal Loto'nun sonuçlarına dair detaylar haberimizde.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 8 HAZİRAN ÇARŞAMBA: 07 - 10 - 13 - 17 - 45 - 46

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinde yine 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye ikinci kez devretti. Devreden ikramiye tutarı 2 buçuk milyon lirayı aştı. Diğer ikramiye bilgileri ise şöyle:

6 bilen kişi sayısı : 2. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.553.015,57 TL 5 bilen kişi sayısı : 96 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 7.189,00 TL 4 bilen kişi sayısı : 5.824 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 89,55 TL 3 bilen kişi sayısı : 111.359 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12,35 TL

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SAYISAL LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..

SAYISAL LOTO'NUN BİR ÖNCEKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 5 HAZİRAN: 01 - 09 - 14 - 18 - 22 - 23