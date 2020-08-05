Sayısal Loto sonuçları için heyecan bu akşamki çekilişle birlikte sona erdi. Çılgın Sayısal Loto'da küreden belirlenen 6 bilen büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. 5 Ağustos 2020 Sayısal Loto çekilişine dair detaylar haberimizde...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 5 AĞUSTOS 2020: 83-46-59-65-84-56+ 48 (JOKER)

5 Ağustos Çılgın Sayısal Loto'da 6 bilen çıkmadı. 4 bilen 124 kişi 4225.15 liranın sahibi oldu.

SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker),5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir.