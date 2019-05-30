Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen 1222. çekilişin ardından belli oldu. Sayısal Loto'da kazandıran rakamlar 04 - 08 - 13 - 19 - 27 - 41 olurken, bu çekilişte de 6 bilen çıkmadı ve 4 milyon 24 bin liralık büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. Sayısal Loto çekilişine dair detaylar ve diğer ikramiye bilgileri haberimizde.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 29 MAYIS ÇARŞAMBA

04 - 08 - 13 - 19 - 27 - 41

6 bilen kişi sayısı : 3. Devir

5 bilen kişi sayısı : 142

4 bilen kişi sayısı : 4.759

3 bilen kişi sayısı : 81.181

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.024.550,12 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.396,80 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 76,40 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,85 TL

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