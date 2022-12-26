Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Yaşam Sayısal Loto Son dakika: Sayısal Loto sonuçları AÇIKLANDI 26 Aralık 2022! Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı

Sayısal Loto sonuçları 26 Aralık 2022! Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama

Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı haftanın ilk çekilişi ile başladı. Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilindiği gibi noter huzurunda canlı yayında açıklanmaktadır. İşte 26 Aralık 2022 Pazartesi, Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı...

Giriş: 26.12.2022 - 21:40 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Sayısal Loto sonuçları AÇIKLANDI 26 Aralık 2022! Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı
HABERTURK.COM

Çılgın Sayısal Loto çekilişi için geri sayım sona erdi. Çılgın Sayısal Loto çekilişi Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi günleri olmak üzere haftada üç kez gerçekleştirilmektedir. İşte haftanın ilk çekilişi 26 Aralık 2022 Çılgın Sayısal Loto çekilişi hakkında tüm detaylar...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 26 ARALIK 2022

4 - 18 - 23 - 33 - 71 - 89

JOKER 54 + SÜPERSTAR 63

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

  • Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
  • Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Başarılı çocuk yetiştirmenin sırları
Başarılı çocuk yetiştirmenin sırları
Samanyolu avcılarının çektiği mükemmel kareler
Samanyolu avcılarının çektiği mükemmel kareler
Acı biberin bağımlılık yapmasının sebebi ne?
Acı biberin bağımlılık yapmasının sebebi ne?
KYK bursları ne zaman yatacak? Toplu ödeme...
KYK bursları ne zaman yatacak? Toplu ödeme...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.