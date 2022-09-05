Sayısal Loto'da günün çekilişi için artık nefesler tutuldu. Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen şans oyununda büyük ikramiyenin ne kadar olduğu da merak ediliyor. İşte 5 Eylül Sayısal Loto çekilişi ile ilgili bilgiler...