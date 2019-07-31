Sayısal Loto çekilişi için geri sayım başladı. Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) aldığı karar doğrultusunda haftada iki kez yapılan Sayısal Loto'da 6 bilen çıkana kadar da büyük ikramiye devredecek. bu yüzden 1. kez devrende Sayısal Loto'da bu akşamki büyük ikramiye 1.819.007,89 TL ikramiye verecek. İşte MPİ 31 Temmuz Sayısal Loto çekilişi detayları...

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Sayısal Loto çekilişi için geri sayım başladı. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan Genel Müdürlük binasında yapılacak olan çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Milli Piyango'nun resmi internet sitesi olan www.mpi.gov.tr üzerinden çekilişin sonuçları ve ikramiye bilgileri ise en geç 21.45'te duyuruluyor.

MPİ 27 TEMMUZ SAYISAL LOTO SONUÇLARI (SON ÇEKİLİŞ)

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