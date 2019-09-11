11 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek 1252. çekiliş ile belli olacak. Sayısal Loto'nun son çekilişinde İstanbul Küçükçekmece'den 6 bilen 1 kişi 1 milyon 880 bin liralık ikramiyenin sahibi oldu. Sayısal Loto'da 1'den 49'a kadar sıralı topların yer aldığı küreden 6 şanslı rakam belirleniyor. Kuponunda aynı kolonda 6 şanslı rakamı birden bilen talihliler büyük ikramiyeyi kazanmaya hak kazanıyor. İşte Sayısal Loto çekilişine dair detaylar...
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sayısal Loto çekilişi her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştiriliyor. Çarşamba günkü çekiliş saat 21.45'te Cumartesi günkü çekiliş ise saat 21.15'te yapılıyor. Çekilişler www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. İkramiye bilgileri ise çekilişin ardından yarım saat içerisinde yine www.mpi.gov.tr adresi üzerinden yayınlanıyor.
SAYISAL LOTO'NUN SON ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 7 EYLÜL: 03 - 04 - 11 - 15 - 16 - 30
Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE
6 bilen kişi sayısı : 1
5 bilen kişi sayısı : 107
4 bilen kişi sayısı : 6.642
3 bilen kişi sayısı : 124.392
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.880.114,85 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 7.031,40 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 85,65 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12,05 TL
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